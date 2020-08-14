العمل النيابية: اكثر من مليون و200 الف عامل اجنبي موجود داخل العراق

2020/08/14 | 11:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص كشف عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النائب فاضل جابر، عن وجود اكثر من مليون و200 الف عامل اجنبي داخل العراق، مشددا على ضرورة تحرك الحكومة لايجاد حل للبطالة وتنظيم ورش عمل للعاطلين.وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “اكثر من مليون و200 الف عامل اجنبي يعملون داخل العراق، وهذا يمثل كارثة بالنسبة لبلد يعاني […]

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