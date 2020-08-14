أمريكا: احبطنا عملية تمويل ضخمة لصالح حماس والقاعدة وداعش

2020/08/14 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس، أنها أحبطت جهودا للجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وتنظيمي القاعدة وداعش، لجمع الأموال من خلال العملات الرقمية عبر مخططات تشمل بيع معدات سلامة زائفة للوقاية من ”كوفيد-19“ لمستشفيات أمريكية.وقال مسؤولون أمريكيون في تصريحات صحفية، إنهم ”صادروا نحو مليوني دولار خلال أكبر خطوة أمريكية على الإطلاق في مواجهة استخدام الجماعات المتشددة …

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