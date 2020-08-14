الصحة تدعو إلى تعاون أكبر للبحث عن لقاح كورونا

2020/08/14 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة الصحة العالمية، إلى تعاون عالمي أكبر خلال البحث عن لقاح لفيروس كورونا.وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مساء الخميس في جنيف، إن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتعافى فقط بشكل مستدام بمجرد هزيمة الفيروس في كل مكان، وبالتالي فإن من المصلحة الوطنية للدول أن تتعاون.وقال إنه سيتعين إجراء الأبحاث على …

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