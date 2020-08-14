العطا: خطة لتنفيذ المشاريع في أطراف بغداد

2020/08/14 | 11:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الجمعة، عن وجود خطة لتنيفذ المشاريع في أطراف العاصمة.

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