الامارات والبحرين تدينان القصف التركي على العراق

2020/08/14 | 11:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الإماراتي والبحريني.وذكر بيان للوزارة أن “وزير الخارجية العراقي أجرى اتصالاً هاتفياً مع كلّ من السيّد عبد اللطيف الزيانيّ وزير الخارجيّة البحرينيّ، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيّة الإماراتيّ كلاً على حِدَة”.وبحث الوزير مع كلا الوزيرين بحسب البيان “الاعتداء التركيّ السافر بطائرة …

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