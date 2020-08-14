وفاة “قائممقام في البصرة” متأثراً باصابته بفيروس كورونا

2020/08/14 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة قائممقام القرنة متأثراً باصابته بفيروس كورونا

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