اكتشاف أسرع نجم على الإطلاق في مجرة درب التبانة

2020/08/14 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..يوجد في مركز مجرتنا منطقة الرامي أ*، وهي عبارة عن ثقب أسود ضخم تبلغ كتلته نحو 4 ملايين ضعف كتلة شمسنا.ونظرا لكونها كبيرة جدا، فإن آثارها الثقالية شديدة ويمكن اكتشافها من خلال النظر إلى النجوم في جوارها المباشر.وتدور منطقة الرامي أ* (Sagittarius A *) حول عدد قليل من النجوم (وبعض الأشياء […]

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