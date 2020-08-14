المرشدي يكشف عن تحركات سياسية للسيطرة على مكاتب مفوضية الانتخابات

2020/08/14 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تيار الحكمة عن تحركات سياسية تهدف للسيطرة على مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات العراقية.

وقال النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي ، إن بعض الكتل والأحزاب السياسية بدأت بالتحرك نحو السيطرة على مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات مع قرب موعد الانتخابات المقبلة ، بهدف السيطرة على تلك المكاتب تمهيدا للاستحواذ على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية في تلك المحافظات

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