2020/08/14 | 11:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع استمرار مسلسل استهداف القواعد العسكرية التي تضم مقرات لقوات التحالف الدولي في العراق.

أعلنت خلية الإعلام الأمني عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين والتي تبعد ثمانين كيلومترات شمالي العاصمة بغداد ، دون وقوع خسائر ، بحسب البيان.

سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، دون خسائر تذكر، كمعلومات أولية.

وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) August 13, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تعلن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تعلن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).