مدونان شهيران يستفتيان الجمهور العراقي بخصوص العلاقة مع “إسرائيل”

2020/08/14 | 11:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الإعلامي والمدون صالح الحمداني استفاءً حول “رأيك بالاتفاق بين الامارات واسرائيل؟” رأيك بالاتفاق بين الامارات واسرائيل؟ — صالح الحمداني (@Salehalhamadani) August 13, 2020 كما نشر الفنان الكوميدي والمدون أحمد وحيد استفتاءً يقول “كعراقي ..ماهو رايك بخطوة #الامارات“ كعراقي ..ماهو رايك بخطوة #الامارات — احمد وحيد – Ahmedwaheed (@Ahmedwa93188516) August 13, 2020

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