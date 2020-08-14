العمليات توضح بشأن طائرات أف - 16 العراقية في قاعدة بلد

2020/08/14 | 11:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أكدت قيادة العمليات المشتركة، استمرار طائرات أف 16 باستهداف بقايا داعش، منوهة إلى قدرة وإمكانية الفنيين العراقيين في تسليح وتجهيز الطائرات.

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "الفنيين العراقيين يعملون باستمرار على إدامة طائرات أف 16 لاستمرار عملها في استهداف عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "الفنيين العراقيين لديهم الإمكانيات، والقدرة على تسليح وتجهيز الطائرات العراقية".

وأشار الخفاجي إلى أن "القوة الجوية العراقية مستمرة في عملها وأداء واجباتها، كما أنها الذراع الطويلة للقوات المسلحة".

وتضم قاعدة بلد الجوية إلى الشمال من العاصمة بغداد، عناصر القوة الأكثر فتكًا التي تمتلكها القوات المسلحة العراقية متمثلة بسرب من طائرات أف - 16، لكن السلاح الأهم هذا بات في أيد غير أمينة، وفق تقرير نشره موقع "iraq oil report" مؤخرًا.

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