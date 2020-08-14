السوداني يدعو إلى محاسبة الجهة التي اعتدت على ضابط وادعت انتماءها للمتظاهرين

2020/08/14 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني الاعتداء على هيبة الدولة والأجهزة الأمنية، داعيا إلى محاسبة الجهة التي ادعت انتماءها للمتظاهرين.

وأكد السوداني في تصريح أن التساهل في التعامل مع المعتدين من أية جهة كانت سيؤدي الى عواقب وخيمة على الامن والدولة والمجتمع فلا ضمان لحقوق المواطنين وأمنهم من دون سلطة القانون وسيادته ، مبينا أن التزام ضابط النجدة بالتعامل الأخلاقي مع مجموعة مندسة بين المتظاهرين ، تعد مثالا للتعامل المهني المنضبط للمؤسسة الأمنية.

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