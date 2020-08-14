بدر النيابية تدعو الحكومة لاعتماد الأدوات الاقتصادية بمواجهة إنتهاكات تركيا

2020/08/14 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

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دعا رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الى اعتماد الادوات الاقتصادية في مواجهة خروقات انقرة داخل الأراضي العراقية.

وأكد الكعبي في بيان أن العراق يمتلك الكثير من الادوات الاقتصادية الهامة في الرد على الانتهاكات التركية في شمال البلاد خاصة وان مستوى التبادل التجاري وصل إلى ثمانية عشر مليار دولار سنويا ، مشيرا إلى أن تركيا أخطأت بانتهاك سيادة العراق وما حصل من استهداف لقوات الحدود مرفوض بشكل قاطع ويستوجب اتخاذ اجراءات واضحة وثابتة للرد على الانتهاكات المتكررة لسيادة البلاد.

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