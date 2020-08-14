الدفاع النيابية تطالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة للرد على الانتهاكات التركية

2020/08/14 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للرد على الانتهاكات التركية الأخيرة على سيادة البلاد.

وأكد عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح أن موقف الحكومة من الانتهاكات التركية ليس بالمستوى المطلوب فالاستنكار والشجب لن يجدي نفعا ، لافتا إلى أن الحكومة ملزمة باتخاذ موقف سريع وعاجل لحفظ سيادة البلاد وردع الاستفزاز والانتهاكات التركية وعدم مراعاة أنقرة للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار.

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