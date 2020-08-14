نائب: الشركات الأميركية لم تطور واقع الكهرباء منذ 13 عاما

2020/08/14 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل عباس يابر، ان الشركات الأميركية التي عملت في مجال الكهرباء داخل العراق لم تقدم شي ملموس بشان تطوير شبكة الكهرباء، لافتا الى ان هناك تعاقدات مع تلك الشركات منذ 13 سنة من دون أي تقدم ملموس.وقال يابر لـ /المعلومة/، ان “وزارة الكهرباء ملزمة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى لتسهيل عمل […]

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