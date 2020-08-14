2020/08/14 | 11:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يجري اتصالا مع الإمارات بعد توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/14 | 11:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يجري اتصالا مع الإمارات بعد توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يجري اتصالا مع الإمارات بعد توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).