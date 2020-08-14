عُمان تعلق على الاتفاق الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل وأمريكا

2020/08/14 | 11:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطنة عمان اليوم الجمعة تأييدها للاتفاق الثلاثي الذي أعلن عنه يوم أمس بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، ووصفته بــ“الإعلان التاريخي“.وأعرب ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية العمانية ”عن تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات، بشأن العلاقات مع إسرائيل، في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل“.كما أعرب الناطق باسم الخارجية العمانية -بحسب ما …

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