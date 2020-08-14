اليوم.. قمة “الاستحواذ” النارية بين برشلونة وبايرن ميونخ

2020/08/14 | 11:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يستضيف ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، مواجهة نارية بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في قمة ربع نهائي دوري الأبطال.وتعيد المواجهة بين الفريقين الذاكرة إلى نكبة عام 2013 حيث فاز البافاريون بسباعية نظيفة في مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً على برشلونة.وعن اللقاء، قال المدير الفني لبرشلونة إن مواجهة بايرن ميونخ […]

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