الحشد الشعبي يعلن إنهاء ملف العوائل النازحة في إحدى مناطق ديالى

2020/08/14 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة (14 آب 2020)، إنهاء ملف العوائل النازحة في منطقة السعدية بمحافظة ديالى، بعد أكثر من 5 أعوام على النزوح القسري بسبب تنظيم داعش.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد، طالب الموسوي الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي اعد برنامجا متكاملا لإعادة جميع النازحين الى مناطق سكناهم ضمن قاطع المسؤولية في ديالى".

وأشار إلى أن "الاسر النازحة ثمنت الجهود المبذولة من قبل الحشد الشعبي".

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على 31 شخصا يحملون الجنسية السورية خلال محاولتهم العبور إلى العراق.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "القبض على 31 شخصاً جميعهم يحملون الجنسية السورية خلال عبورهم&nb

بغداد اليوم-نينوى

أعلن النائب السابق عن محافظة نينوى، عبد الرحمن اللويزي، الجمعة (14 آب 2020)، قيام الجيش العراقي بإلقاء القبض على 39 عنصرا منتمين لداعش حاولوا التسلل من سوريا.





وذكر اللويزي في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك"، أن &

بغداد اليوم-بغداد

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، اليوم الجمعة، إن العدوان التركي على الحدود العراقية لم يكن الاول من نوعه وهو بمثابة إعلان حرب ولا يصنف استفزازا، فيما طالب بعقد جلسة برلمانية طارئة.

وذكر الغانمي في حديث لـ(بغد

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