الصين تحذر مواطنيها عقب اكتشاف أجنحة دجاج برازيلية ملوثة بكورونا

2020/08/14 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..وجهت السلطات الصحية في مدينة شنزن الصينية، تحذيرات للمستهلكين عند شراء أغذية مجمدة مستوردة، بعد أن ثبت تلوث عينة من أجنحة الدجاج المجمد من البرازيل بفيروس كورونا.وأشارت السلطات إلى أن “العينة الإيجابية مأخوذة من سطح اللحم”، في حين أن الحالات الإيجابية المبلغ عنها سابقا من مدن صينية أخرى كانت من أسطح التغليف […]

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