الجبوري: العدالة تحتضر.. إطلاق سراح مرتكبي مجزرة ديالى طعنة قاتلة في قلب العدالة

2020/08/14 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

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انتقد رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عُمير في ديالى.

وأكد الجبوري في تغريدة على تويتر، ان إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عُمير في ديالى ، يمثل طعنة قاتلة في قلب العدالة بخنجر الظلم المسلط عليها منذ سنوات طويلة ، مختتما تغريدته بوسم العدالة تحتضر.

إطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عُمير في ديالى طعنة قاتلة في قلب العدالة بخنجر الظلم المسلط عليها منذ سنوات طويلة.



#العدالة_تحتضر

— Saleem Algburi (@AljubouriorgIQ) August 13, 2020

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