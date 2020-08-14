الهنداوي: اجراء الانتخابات بموعدها ممكن في حال توفرت الإرادة السياسية الجادة

2020/08/14 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، ان الفترة الزمنية المتبقية كافية لتوفير متطلبات الانتخابات ، في حال توفرت الإرادة السياسية الجادة لإجرائها.

وأوضح الهنداوي في تصريح، ان اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتطلب استكمال عدد من النقاط في مقدمتهاإنجاز قانون الانتخابات، ومعالجة الخلاف حول تحديد الدوائر الانتخابية ، وتوفر التخصيصات المالية اللازمة ، والكوادر المدربة في مفوضية الانتخابات ، إضافة الى اكمال نصاب المحكمة الاتحادية ، داعيا لإستخدام التكنولوجيا الحديثة وشبكات المراقبة الداخلية والخارجية ، تجنباً لتأخير النتائج الامر الذي سيكون مدعاة للريبة والخروق.

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