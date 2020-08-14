الدفاع النيابية: الاعتداءات التركية تعتبر إعلانا للحرب

2020/08/14 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الاعتداءات التركية تعتبر إعلانا للحرب ولا يمكن تصنيفه كاستفزاز فقط.

وأكد عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح أن ما يحدث شمالي العراق هو استخدام فعلي وسافر للقوة وليس مجرد تهديدات استفزازية ، وبالتالي فأن الحكومة مطالبة بموقف حازم عبر التواصل مع المجتمع الدولي لوقف جميع التجاوزات التركية ، مشددا على أهمية عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب في الرد على تركيا.

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