محافظ واسط: 10 آلاف قطعة سكنية جاهزة للتوزيع خلال فترة شهر

2020/08/14 | 12:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الجمعة، أن حكومة واسط المحلية ستوزع أكثر من 10 آلاف قطعة سكنية بين المواطنين خلال فترة شهر.

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