العمل النيابية : اكثر من مليون و200 الف عامل اجنبي موجود داخل العراق

2020/08/14 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النائب فاضل جابر،الجمعة، عن وجود اكثر من مليون و200 الف عامل اجنبي داخل العراق، مشددا على ضرورة تحرك الحكومة لايجاد حل للبطالة وتنظيم ورش عمل للعاطلين.

وقال جابر ، ان “اكثر من مليون و200 الف عامل اجنبي يعملون داخل العراق، وهذا يمثل كارثة بالنسبة لبلد يعاني من ازمة بطالة كبيرة وتظاهرات قائمة لطلب إيجاد فرض عمل وتعيينات”.

وأضاف ان “الحكومة يجب ان تتحرك لايجاد حل لهذه العمالة وانصاف العراقيين العاطلين، وتنظيم ورش عمل وتشكيل لجان لاحتواء العاطلين عن العمل”.

وبين ان “مئات المعامل مازالت معطلة ومتوقفة بسبب عدم الاهتمام والإهمال”، لافتا الى ان “من المعيب ان يقوم العراق باستيراد الاوكسجين والكهرباء في وقت يقوم بتصدر الوقود اللازم للطاقة”.





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