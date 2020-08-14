2020/08/14 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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واسط..



تسجيل أكثر من 250 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

يتبع .



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بغداد اليوم- ديالى

سجلت محافظة عراقية، الجمعة (14 آب 2020)، أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر طبي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية التي أجريت في محافظة ديالى، أثبتت تسجي

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر محلي، في البصرة، الجمعة (14 آب 2020)، بوفاة قائممقام قضاء القرنة في المحافظة، محمد ناصح الحسن، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)،ة أن "قائممقام قضاء القرنة في المحافظة، محمد ناصح الح

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الخميس، أنها سجلت 60091 إصابة و1261 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 3 ملايين و322 ألفا و876 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، بينما ارتفع

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