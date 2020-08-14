بالصور.. الإعلام الأمني يكشف تفاصيل القبض على دواعش بالعراق

2020/08/14 | 12:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، عن تفاصيل عملية الاعتقال التي أطاحت بعناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الارهابي أثناء محاولتهم عبور الحدود العر...

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