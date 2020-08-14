"إني بايعت الحشد" رسالة الشعب العراقي الى أبطاله

2020/08/14 | 12:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق النشطاء العراقیون وسم "اني بايعت الحشد"، للتأكيد على دعمهم لقوات الحشد الشعبي في مواجهة الارهاب الامريكي والداعشي، وايضا وقوفهم خلف المرجعية الد...

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