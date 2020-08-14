شاهد بالفيديو : سوق النبي يونس في الموصل يتحول إلى “مستنقع نفايات”

2020/08/14 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” مقطع فيديو يظهر سوق النبي يونس في مدينة الموصل وقد تحول إلى مستنقع للنفايات.

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