2020/08/14 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة، باريس ومنطقة بوش دو رون حول مارسيليا على ساحل البحر المتوسط مناطق حمراء.واعتبرت هذه المناطق عالية الخطورة بعد ارتفاع احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.ويعطي المرسوم المنشور السلطات المحلية سلطة التحكم في حركة الناس والمركبات وفرض قيود على النقل العام والسفر جوا وتقليص دخول المباني العامة وإغلاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيود وإغلاق.. باريس منطقة “عالية الخطورة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيود وإغلاق.. باريس منطقة “عالية الخطورة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).