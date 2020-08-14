عضو بالديمقراطي الكردستاني يعلق على ’’مذكرة القبض’’ بحق فؤاد حسين

2020/08/14 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الجمعة (14 آب 2020)، على مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق وزير المالية السابق والخارجية حاليا، فؤاد حسين.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مذكرة إلقاء القبض الصادرة من هيأة النزاهة بحق وزير الخارجية الحالي والمالية السابق فؤاد حسين تعد استهدافا سياسيا".

وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي لا يعارض الإجراءات القضائية وفقا للقانون العراقي، ولكن بشرط أن تكون إجراءات تطبق على الجميع، ولا تدخل بخانة الاستهداف السياسي لمكون معين وحزب معين".

وأشار إلى أن "القضية المثارة ضد فؤاد حسين غير قانونية أبدا، وتوقيتها يؤكد وجود استهداف من هذا النوع، ونحن نعلم بأن هيأة النزاهة في العراق هي بحاجة إلى نزاهة لأنها تتحكم بها أحزاب وجهات سياسية".

وكانت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، النائب انعام الخزاعي قد ذكرت في بيان، أنه " بناء على شكوى تقدم بها عددا من النواب أصدرت هيئة النزاهة امرا باستقدام وزير المالية السابق فؤاد حسين لتسببه بإهدار المال العام وفق المادة 340".

واشارت الى ان " المادة المذكورة أعلاه تتراوح عقوبة من يتم ادانته بها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات".

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو تحالف الفتح، النائب حسن شاكر، الجمعة (14 آب 2020)، عن وجود وثيقة سرية تتيح بقاء القوات الامريكية في العراق 20-28 سنة.

وقال شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بقاء الوجود الامريكي في العراق مرفوض، وقرار مجلس النوا

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الجمعة (14 آب 2020)، انضمام رابطة القاضيات العراقية إلى الرابطة الدولية، فيما وصفه بـ "الإنجاز التاريخي".

وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القضاء يهنئ رابطة القاضيات ال

بغداد اليوم-بغداد

بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع كلّ من وزير الخارجيّة البحرينيّ عبد اللطيف الزيانيّ، ووزير الخارجيّة الإماراتيّ، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان كلاً على حِدَة، الاعتداء التركيّ السافر بطائرة مُسيّرة الذي تسبّب باست

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