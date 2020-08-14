من هو “الوسيط” في اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

2020/08/14 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قناة تلفزيونية إسرائيلية عن اسم الوسيط الحقيقي الذي نجح في التوصل لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.وأفادت القناة العبرية الـ “12”، مساء الخميس، بأن رجل الأعمال الإسرائيلي المعروف، حاييم سابان، هو الذي وضع بذرة بدء علاقات رسمية وعلنية بين كل من الإمارات وإسرائيل، المقرب من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.وذكرت القناة […]

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