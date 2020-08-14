في الوجه الحداثي للهيمنة: الإمبريالية الفرنسية مثالاً - علي مقدّم

2020/08/14 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_مقدّم في شهر كانون الأول من العام 2017، ومن ضمن جولة الرئيس الفرنسي إلى القارة الأفريقية، وقف ماكرون في جامعة واغادوغو في بوركينا فاسو في قاعة المحاضرات أمام مئات الطلاب (الذين خضعوا لإمتحانات حسن نية قبل السماح لهم بالحضور طبعاً)، وقف الرئيس "الشاب" لكي يتلو خطاب التنصل من الماضي الإستعماري لفرنسا، متوجهاً إلى عنصر الشباب بشعارات حداثية تحثهم على الإستثمار ببلادهم في مجالات عدة ومنها الطاقة.



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