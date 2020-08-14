لبنان... لبنان بانتظار ليلة القدر... - غسان صابور

2020/08/14 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور لـــبـــنـــان...



لبنان بانتظار ليلة القدر...نـعـم...



نعم لبنان ينتظر ليلة القدر..



لحل مشاكله وكركباته المتعددة المختلفة..



منذ أكثر من قرن كامل...



وحتى هذه اللحظة...



لبنان..



وكل مفكريه وأحراره..



يقولون أنه بلد علماني...



وكلما فقعت "فتاشة"..



تمزق طوائفه بعضها البعض..



وتتمزق وتتفجر مئات ومئات الضحايا..



ثم يلتقي رؤساء طوائفها..



وتبويس شوارب..



ويعاد تقسيم المرابح..



ونتائج وتعويض الخسائر...



وتتم هد ......





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