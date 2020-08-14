أثر تقديس الانتفاضة على توازن القوى البرجوازية (ساحة الحبوبي نموذجاً) - فالح مكطوف

2020/08/14 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فالح_مكطوف تميزت الانتفاضة في مدينة الناصرية عن غيرها من مدن العراق المنتفضة بهذا الإصرار العجيب على المطاولة بذات الحضور والتفاني والإقدام، ففي الأيام الأخيرة وعلى التوالي قام معتصمو ساحة الحبوبي وعلى اختلاف مشاربهم ورؤاهم وأهدافهم من الانتفاضة، بالتظاهر ضد التيار الصدري على الرغم من أن هذا التيار يعتبر نفسه جزء من انتفاضة أكتوبر وفقا لحساباته الشخصية التي لم يفلح بفرضها على المنتفضين أو إقناعهم بانه جزء من ......





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