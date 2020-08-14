2020/08/14 | 13:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر نادي آرسنال الإنجليزي، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلن من خلاله عن ضم البرازيلي ويليان في سوق الانتقالات الصيفية.وانضم صاحب الـ”32″ عامًا للنادي اللندني، في صفقة انتقال حُر، بعد نهاية عقده مع تشيلسي.وأوضح آرسنال في بيانه، أنّ ويليان قد وقع عقدًا مدته 3 سنوات، حيث سيستمر داخل ملعب “الإمارات” حتى 30 حزيران 2023.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



ويليان يعزز صفوف ارسنال وكالة تقدم الاخبارية.

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