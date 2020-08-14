2020/08/14 | 13:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، الجمعة، عن تدمير وكر لتنظيم "داعش" الارهابي وإلقاء القبض على إرهابي كان متواجداً بالقرب منه ف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير وكر لـ"داعش" والقبض على إرهابي في ديالى ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير وكر لـ"داعش" والقبض على إرهابي في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).