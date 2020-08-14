وفاة قائممقام القرنة متأثراً باصابته بفيروس كورونا

2020/08/14 | 13:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]توفي قائممقام قضاء القرنة، اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

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