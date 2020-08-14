لا عاشت أوراق التوت - عدنان الصباح

2020/08/14 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح لم يكن الاعلان عن اتفاقية اسرائيل الامارات مفاجئة لاحد على الاطلاق فكل الاحداث والمؤشرات كانت تشير الة ان الاحتفال سياتي قريبا ليس من جهة الامارات بل ومن كل الجهات فما كان عيبا قبل حرب اكتوبر 1973 لم يعد كذلك بعد كامب ديفيد السادات بيغن وبعد اتفاق اعلان مباديء الحكم الذاتي الفلسطيني والذي جرى وضع اسم بديل عنه للتمويه بتسميته اتفاق اوسلو وتغييب كلمة الحكم الذاتي عمدا وصرف الانظار عن انه اقل بكثير م ......





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