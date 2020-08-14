لا النظام الرئاسي ولا الدوائر المتعددة يؤديان إلى التغيير - ضياء الشكرجي

2020/08/14 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comلتجدد المطالبة بالتحول إلى النظام الرئاسي، لا بد من عودة إلى تناول هذا الموضوع، مشيرا إلى مقالين لي في 22/10 و02/11/2019، الأول بعنوان «مع بيان تظاهرة 25 تشرين الأول»، في الجزء الثالث منه، والثاني بعنوان «مع إعلان الثورة بمطالبه العشرين».في الأول جاء في مناقشة النقطة التاسعة من البيان المعنونة بـ «التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي»:«المطالبة باستبدال النظام ال ......





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