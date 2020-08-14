2020/08/14 | 13:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – اعتقلت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أميركياً يقدم نفسه على أنه صحافي، لكن يشتبه بارتباطه بتنظيمات متشددة في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.وقال المرصد إن بلال عبد الكريم البالغ من العمر 49 عاما وهو أميركي اعتنق الإسلام “قد اعتقل (…) من قبل هيئة تحرير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيم مسلح يعتقل أميركياً في شمال غرب سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيم مسلح يعتقل أميركياً في شمال غرب سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).