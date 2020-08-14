خبير اقتصادي : على الحكومة دعم القطاع الخاص لتدارك ازمة البطالة

2020/08/14 | 13:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بامكان القطاع الخاص ان يستوعب عشرات الالاف من الشباب والشابات

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