واشنطن تؤكد انها صادرت شحنة نفط ايرانية كانت متجهه الى فنزويلا

2020/08/14 | 13:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار المصادرة جاء تطبيقا لدعوى رفعها المدعون العامون الأميركيون

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