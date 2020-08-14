2020/08/14 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت قيادة عمليات الجزيرة اليوم الجمعة، أنها مستمرة بمطاردة بقايا فلول داعش الإرهابية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات الجزيرة: مستمرون بمطاردة بقايا داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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