عمليات الجزيرة: مستمرون بمطاردة بقايا داعش

2020/08/14 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات الجزيرة اليوم الجمعة، أنها مستمرة بمطاردة بقايا فلول داعش الإرهابية.

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