الإطاحة بعنصر من عصابة

2020/08/14 | 13:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]افادت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، بالقبض على متهم أقدم قبل أيام على إصابة دكتور وسرقة عجلته في بغداد.

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