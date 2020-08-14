العراق يتباحث مع الإمارات والبحرين تداعيات القصف التركي

2020/08/14 | 13:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [العراق_ابن]أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسينتصالاً هاتفيّاً مع كلّ من عبد اللطيف الزيانيّ وزير الخارجيّة البحرينيّ، وعبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيّة الإماراتيّ كلاً على حِدَة.

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