نائب متهم بعمليات غسيل اموال يطالب بفصل السياسة عن الاقتصاد

2020/08/14 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حبيب : ما لم نفصل ملفي السياسة والاقتصاد عن بعضهما فلن نحقق اي تقدم

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