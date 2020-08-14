سيناريو ذي قار يتكرر : “الموصل تختنق” !

2020/08/14 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصدر وسم #الموصل_تختنق ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الجمعة.موصلنا تختنقنغيد اوكسجين!#الموصل_تختنق pic.twitter.com/oQODbu5NiA — fnn (@afo_ph) August 14, 2020 تحدث المغردون عن أزمة خانقة في مادة الأوكسجين الخاصة بمرضى فيروس كورونا في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وليست هي المرة الأولى التي يتصدر ترند المطالبة بالأوكسجين في مواقع التواصل، لضعف التجهيز […]

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