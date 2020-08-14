اكثر من 200 اصابة جديدة بذي قار مقابل حالة وفاة واحدة جراء جائحة كورونا

2020/08/14 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قارافاد مصدر طبي من داخل محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل اكثر من 200 اصابة جديدة بكورونا.وقال المصدر ان "دائرة صحة ذي قار سجلت حتى الان 205 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل حالة وفاة واحد".

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