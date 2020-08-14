تركيا تقصف العراق ومقتل اثنين من حزب العمال

2020/08/14 | 14:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت الطائرات التركية، الجمعة، قصفها للعراق، وتحديدا شمال محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.وقال حميد زبير، مدير ناحية بامرني شمال محافظة دهوك ،"إن الطائرات التركية استهدفت، قبل ظهر اليوم الجمعة،

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